Die weiteren Aussichten:
Am Samstag weiterhin vielfach heiter und trocken. 7 Grad bis 21 Grad.
Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Nach Auflösung zäher Nebelfelder im Süden, überall sonnig. Dabei im Norden und Osten sowie bei längerem Nebel Höchstwerte von 10 bis 16, sonst 15 bis nahe 20 Grad. Morgen nach Nebelauflösung erneut viel Sonne, gebietsweise im Westen auch Wolkenfelder. 13 bis 20 Grad.