Die Vorhersage:
Nach Nebelauflösung verbreitet sonnig. In der nördlichen Mitte einige Wolkenfelder. Ganz im Süden teils bis in den Nachmittag Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte 10 bis 18 Grad. Morgen erneut sonnig. Temperaturen 9 bis 16, im Westen und Süden 15 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag nach Nebelauflösung meist viel Sonne, gebietsweise auch Wolkenfelder. 13 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.