Zur genauen Zahl machte die Armee zunächst keine Angaben. Einheiten seien in der Stadt Gaza und dem nördlichen Teil des Küstengebiets im Einsatz. Weiter hieß es, allein gestern habe man über 120 Ziele im gesamten Gazastreifen angegriffen - darunter militante Zellen, Tunnel und mit Sprengfallen versehene Gebäude. Derweil meldete die palästinensische Seite mindestens 21 Todesopfer durch mehrere israelische Luftangriffe. Im Nordwesten der Stadt Gaza wurde laut dem Schifa-Krankenhaus ein Wohngebäude getroffen. In anderen Berichten hieß es, auch in Nasser und im Gebiet Tal al-Hawa seien Menschen getötet worden.

Den Angaben zufolge soll es sich um zivile Ziele gehandelt haben. Viele Behörden im Gazastreifen stehen immer noch unter der Kontrolle der Terrororganisation Hamas.

