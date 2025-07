Mehrere Lkw mit humanitär Hilfe erreichen den Gazastreifen. (picture alliance/Anadolu/Ahmed Sayed)

Mehr als 30 von ihnen kamen demnach ums Leben, als sie versuchten, an Hilfsgüter zu gelangen. Zahlreiche weitere wurden den Kliniken zufolge verletzt. Von israelischer Seite lagen dazu zunächst keine Stellungnahmen vor.

In dem Palästinensergebiet trafen weitere Hilfstransporte für die notleidende Bevölkerung ein. Nach israelischen Angaben fuhren 220 Lastwagen in den abgeriegelten Küstenstreifen ein. Israel hatte am Sonntag erstmals seit Monaten die Einfuhr von Hilfslieferungen in größerem Stil zugelassen. UNO-Organisationen zufolge decken die Hilfen derzeit nicht einmal die Hälfte des Bedarfs der Bevölkerung, die nach Einschätzung internationaler Experten von einer Hungersnot bedroht ist.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.