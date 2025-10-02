Bei erneuten israelischen Angriffen im Gazastreifen soll nach palästinensischen Angaben viele Tote geben. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Ayman Majed Harb Alhisi)

Laut der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde ist unter den Toten auch ein Arzt der Organisation "Ärzte ohne Grenzen". Mehrere Krankenhäuser haben die Zahlen der Todesopfer bestätigt. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte derzeit nicht.

Israel äußerte sich bisher nicht näher dazu. Die Armee erklärte, dass sie den palästinensischen Angaben nachgehen wolle.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen dauert mittlerweile seit fast zwei Jahren an. Laut den Vereinten Nationen wurden Zehntausende Zivilisten getötet. US-Präsident Trump hatte vor wenigen Tagen einen Plan für ein mögliches Ende des Krieges im Gazastreifen vorgestellt. Israel stimmte dem Plan zu, aktuell steht noch die Zustimmung der Hamas aus. Trump hatte der Terrororganisation am Dienstag eine Frist von drei bis vier Tagen gesetzt.

