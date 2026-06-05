Frankfurter Flughafen

Flughafen Frankfurt - Das Fahrwerk einer Lufthansa-Dreamliner-Maschine knickt ein. (Mike Seeboth / dpa / Mike Seeboth)

Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung versuchen zu klären, warum sich bei einer Boing 787 in der Parkposition plötzlich das vordere Fahrwerk eingeklappt hat. Dadurch war die Maschine auf die Nase gekracht.

Passagiere waren zu dem Zeitpunkt noch keine an Bord. Es wurden aber Crew-Mitglieder und Beschäftigte am Boden verletzt.

Nach Angaben der Behörden wird es noch dauern, bis Erkenntnisse vorliegen. Einem ähnlichen Fall mit einer Boeing in London vor fünf Jahren lag menschliches Versagen zugrunde. Damals war ein Sicherungsbolzen, der das Einklappen des Bugfahrwerks verhindern sollte, vom Bodenpersonal falsch angebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.