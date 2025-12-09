Queerfeindlicher Angriff in Bremer Straßenbahn (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Das teilte die Staatsanwaltschaft Bremen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen. In einer Mitteilung heißt es zudem, auch der bei Hasskriminalität zuständige Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen. Ein 25-Jähriger hatte laut Polizei beobachtet, wie zwei 18 und 19 Jahre alte Frauen sich in einer Straßenbahn in Bremen küssten. Daraufhin habe er sie beleidigt und ihnen ins Gesicht geschlagen. Als die jüngere der beiden bewusstlos auf den Boden fiel, trat er ihr den Angaben zufolge in den Bauch. Beide Frauen wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Die CDU-Politikerin Winter schrieb bei Instagram, es sei leider nicht das erste Mal, das queerfeindliche Straftaten im ÖPNV in Bremen passierten. Sie finde das unerträglich.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.