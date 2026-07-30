Bundeskanzler Friedrich Merz versicherte auf X, dass Deutschland an der Seite seiner Partner stehe. (picture alliance / AP Photo / Markus Schreiber)

Merz erklärte auf der Plattform X, der Einschlag in Polen zeuge von der Rücksichtslosigkeit und Eskalationsbereitschaft Russlands. Er versicherte, dass Deutschland an der Seite seiner Partner stehe. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einer weiteren inakzeptablen Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland.

Gestern früh war eine Rakete während russischer Luftangriffe auf die Ukraine in Polens Luftraum eingedrungen und auf einem Feld abgestürzt. Laut dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk handelt es sich wahrscheinlich um einen russischen Marschflugkörper. Die NATO ließ daraufhin Kampfjets aufsteigen und aktivierte die Luft- und Bodenabwehr. NATO-Oberbefehlshaber Grynkewich sicherte den polnischen Generalstabschef Kukulan zu, dass das Bündnis alle Maßnahmen zur Verteidigung seines Gebiets ergreife.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.