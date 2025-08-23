Texas
Nach Repräsentantenhaus stimmt auch Senat für Neuzuschnitt von Wahlkreisen

In Texas hat nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat die von US-Präsident Trump geforderte Neuordnung der Wahlkreise gebilligt.

    Eine Karte von Texas zeigt den Zuschnitt der Wahlkreise.
    Die Neuregelung von Wahlkreisen zugunsten einer Partei hat in den USA Tradition. (Getty Images via AFP / BRANDON BELL)
    Die von den Republikanern dominierte Kammer nahm den Gesetzentwurf mit deutlicher Mehrheit an. Betroffen sind fünf Wahlkreise, die bislang von Demokraten gehalten werden. Durch den neuen Zuschnitt soll die knappe Mehrheit der Republikaner von drei Sitzen im Repräsentantenhaus in Washington bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr abgesichert werden.
    Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Newsom, hat als Reaktion ebenfalls eine Neuordnung der Wahlkreise angekündigt. Im November sollen die Bürger des Bundestaates über die Pläne abstimmen.
    Diese Nachricht wurde am 23.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.