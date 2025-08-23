Die von den Republikanern dominierte Kammer nahm den Gesetzentwurf mit deutlicher Mehrheit an. Betroffen sind fünf Wahlkreise, die bislang von Demokraten gehalten werden. Durch den neuen Zuschnitt soll die knappe Mehrheit der Republikaner von drei Sitzen im Repräsentantenhaus in Washington bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr abgesichert werden.
Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Newsom, hat als Reaktion ebenfalls eine Neuordnung der Wahlkreise angekündigt. Im November sollen die Bürger des Bundestaates über die Pläne abstimmen.
Diese Nachricht wurde am 23.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.