Gesundheit

Der Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation in Genf (imago / photothek / Felix Zahn )

Wie Gesundheitsministerin Warken (CDU) mitteilte, stellt die Bundesregierung weitere zehn Millionen Euro bereit. Damit wolle die Bundesregierung Reformen der WHO unterstützen. Diese sind nötig, weil die USA auf Anordnung von Präsident Trump im kommenden Jahr als größter Beitragszahler aus der Organisation aussteigen. Insgesamt unterstützt Deutschland die WHO in diesem und im vergangenen Jahr mit rund 290 Millionen Euro.

Morgen treffen sich die Vertreter der WHO-Mitgliedsstaaten zu ihrer Jahresversammlung in Genf. Dort wollen sie ein Pandemieabkommen beschließen, um Krankheitsausbrüche schnell entdecken und eindämmen zu können. Auch die Beschaffung von Schutzmaterial und die Verteilung von Impfstoffen sollen geregelt werden. Das Abkommen muss dann noch von den Mitgliedsstaaten ratifiziert werden.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.