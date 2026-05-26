Die russische Botschaft in Brüssel (picture alliance/dpa/Arnulf Stoffel)

Eine Sprecherin des Auswärtigen ⁠Dienstes der EU teilte mit, die russischen Drohungen gegen ausländische Bürger und Diplomaten in Kiew seien eine inakzeptable Eskalation. Die Mitarbeiter der Europäischen Union würden in der ukrainischen Hauptstadt bleiben.

Russland hatte gestern weitere Angriffe auf Kiew angekündigt und deshalb Ausländer zum sofortigen Verlassen der Stadt aufgerufen. Laut Armee sollen Entscheidungszentren und Kommandoposten ins Visier genommen werden. Schon über das Pfingstwochenende hatte es zahlreiche Attacken gegeben. Dabei wurden auch das ARD-Studio sowie das Büro der Deutschen Welle in Kiew massiv beschädigt und teilweise zerstört.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.