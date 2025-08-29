Kopenhagen
Nach russischen Luftangriffen auf Kiew: EU-Außen- und Verteidigungsminister sprechen über weitere Sanktionen gegen Moskau

Die Außen- und Verteidigungsminister der EU beraten heute nach den schweren russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew über weitere Sanktionen gegen Moskau.

    Feuerwehrleute arbeiten an der Stelle eines brennenden Gebäudes nach einem russischen Angriff in Kiew, Ukraine.
    Bei den russischen Luftangriffen auf Kiew starben mindestens 21 Menschen. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Efrem Lukatsky)
    Bei den Treffen in Kopenhagen dürfte unter anderem darüber gesprochen werden, wie die eingefrorenen russischen Vermögenswerte effizienter zur Finanzierung der Militärhilfen für die Ukraine genutzt werden könnten. Auch Sicherheitsgarantien nach einem möglichen Kriegsende gelten als Thema der Gespräche.
    Die Zahl der Todesopfer in Kiew stieg laut den Behörden auf mindestens 21. Bei den Luftangriffen war auch die EU-Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt beschädigt worden. International stießen die russischen Angriffe auf Empörung.
