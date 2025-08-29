Bei den Treffen in Kopenhagen dürfte unter anderem darüber gesprochen werden, wie die eingefrorenen russischen Vermögenswerte effizienter zur Finanzierung der Militärhilfen für die Ukraine genutzt werden könnten. Auch Sicherheitsgarantien nach einem möglichen Kriegsende gelten als Thema der Gespräche.
Die Zahl der Todesopfer in Kiew stieg laut den Behörden auf mindestens 21. Bei den Luftangriffen war auch die EU-Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt beschädigt worden. International stießen die russischen Angriffe auf Empörung.
