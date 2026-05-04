Ukrainekrieg

Ukraine und Russland verkünden jeweils eigene Feuerpause. (IMAGO I Ukrinform)

Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau ordnete Präsident Putin an, dass die russische Armee am Freitag und Samstag ihre Angriffe gegen die Ukraine einstellt. Am 9. Mai erinnert Russland mit Militärparaden an den Sieg der Sowjetunion über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte eine Feuerpause bereits in ‌der Nacht zum Mittwoch an. ⁠Eine Zeitspanne nannte er nicht. Beide Seiten drohten mit Vergeltung, sollte gegen die Waffenruhe verstoßen werden.

Auch heute gab es wieder russische Angriffe auf die Ukraine. Dabei wurden mindestens neun Menschen getötet, die meisten davon in der Region Charkiw im Osten des Landes.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.