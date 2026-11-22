Umweltminister Carsten Schneider (SPD) auf der COP31 (AP Photo / Khalil Hamra)

Die seitens der Präsidentschaft vorgelegten Entwürfe wären im Vergleich zu früheren Beschlüssen ein Schritt zurück gewesen, erklärte die Bundesregierung.Irlands Klimaminister O’Brien erklärte im Namen der EU-Ratspräsidentschaft, man werde keinen Beschlusstext akzeptieren, der fossile Brennstoffe nicht einmal erwähne. Kohle, Öl und Gas seien schließlich die Haupttreiber des Klimawandels. Der Textentwurf sah lediglich ein Ziel für die CO2-Abscheidung und -Speicherung vor. Damit setzten sich offenbar Ölstaaten wie Saudi-Arabien in den Verhandlungen durch. Für eine Annahme des Beschlusses wäre ein Konsens aller Staaten nötig gewesen.

Bundesumweltminister Schneider (SPD) erklärte: "Die Öl- und Gasindustrie zuckt noch. Manche Ölstaaten merken, dass die Lage ernst wird für sie - darum blockieren sie so vehement. Der Rest der Welt bewegt sich mit großen Schritten in Richtung klimafreundlicher, elektrischer Lösungen." Bundesentwicklungsministerin Radovan (SPD) sagte, trotz der Enttäuschung über die Blockade einiger Ölstaaten bei der Abschlusserklärung sei in Antalya ein politisches Zeichen der globalen Solidarität gesetzt worden: "Wir haben wichtige Investitionen für saubere Energie im Globalen Süden angestoßen, die Weichen für die Wiederauffüllung einiger Klimafonds gestellt und den Globalen Schutzschirm gestärkt." Auf niedrigerer Ebene hatte es auch einige Ergebnisse gegeben.

Kritik und Zuspruch

Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Kaiser, sieht das Scheitern der Konferenz als Folge der tiefen Spaltung der Vertragsstaaten: “Auf dieser Konferenz haben die Brandstifter die Feuerwehr gekapert. Am Ende hat eine Handvoll Fossilstaaten wie Saudi-Arabien und Russland ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas blockiert. Es ist zutiefst enttäuschend und frustrierend, ohne ein klares Ergebnis oder einen glaubwürdigen Ausstiegspfad aus fossilen Brennstoffen abzureisen."

"Dieser Kollaps ist besser als ein lauwarmes Abschlussdokument", teilten die Direktoren des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Rockström und Edenhofer, mit. "Es führt der Welt eindringlich vor Augen, wie dramatisch die Lage ist. Das Ergebnis der Weltklimakonferenz in Antalya zwingt uns dazu, über die Zukunft des COP-Verhandlungsformats nachzudenken."

Jan Kowalzig von der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam begrüßte es, dass die Mehrheit der Länder - so wörtlich - sich nicht von den Blockierern eines fossilen Ausstiegs in die Knie habe zwingen lassen. Dass es so weit gekommen sei, liege aber auch an der mangelnden Flexibilität der EU bei der finanziellen Unterstützung ärmerer Länder – das habe Bündnisse verhindert.

Der Präsident des Umweltbundesamts, Messner, teilte mit: "Dass die EU den Textentwurf abgelehnt hat, war richtig: Ein Text, der den Abschied von Kohle, Öl und Gas nicht angemessen benennt, hätte uns zurückgeworfen. Dass ein Abschlussdokument auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner nicht zustande kam, dokumentiert aber auch, dass es für die Petrostaaten, die sich dem Klimaschutz verweigern, eng wird." So sei bei der COP31 deutlich geworden, dass ein großer Teil der Staaten an der klimaneutralen Transformation arbeite und sich den Störmanövern aus Ländern wie Saudi-Arabien und Russland verweigere.

Germanwatch: "Erklärung wird wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht gerecht"

Positiv nennt Tollmann, dass in der ersten Woche der Konferenz hunderte Staaten gezeigt hätten, wie sie den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Dies sei allerdings eine Bedrohung für das Geschäftsmodell der Öl und Gas produzierenden Länder. Entsprechend versuchten diese beim Ausstieg aus den fossilen Energien zu bremsen. Tollmann sagte aber auch, man dürfe die Abschlusserklärung nicht überbewerten.

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Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.