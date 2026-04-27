FBI-Bedienstete im Hilton Hotel in Washington nach den Schüssen beim Korrespondenten-Dinner (AFP / ALEX WROBLEWSKI)

Er habe mehrere Schusswaffen sowie Messer bei sich gehabt. Der Mann hatte am Samstag beim traditionellen Korrespondenten-Dinner in einem Hotel in Washington eine Sicherheitsschleuse durchbrochen und das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsmann wurde verletzt. Der Schütze wurde überwältigt und festgenommen. Justizminister Blanche erklärte, der Mann habe offenbar Vertreter der Regierung töten wollen. Er sei Gast des Hotels gewesen, zuvor sei er aus Kalifornien nach Washington gereist. Zum Motiv des Mannes gibt es bisher keine offiziellen Angaben.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.