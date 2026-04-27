USA
Nach Schüssen bei Dinner mit Trump - Täter wird Bundesgericht vorgeführt, Motiv weiter unklar

Nach dem Angriff auf eine Veranstaltung mit US-Präsident Trump wird der Täter heute einem Bundesgericht in Washington vorgeführt. Bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll es sich bei dem 31-Jährigen um einen Einzeltäter handeln.

    Mehrere bewaffnete Personen gehen eine Treppe herunter. Auf ihren Westen steht "FBI".
    FBI-Bedienstete im Hilton Hotel in Washington nach den Schüssen beim Korrespondenten-Dinner (AFP / ALEX WROBLEWSKI)
    Er habe mehrere Schusswaffen sowie Messer bei sich gehabt. Der Mann hatte am Samstag beim traditionellen Korrespondenten-Dinner in einem Hotel in Washington eine Sicherheitsschleuse durchbrochen und das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsmann wurde verletzt. Der Schütze wurde überwältigt und festgenommen. Justizminister Blanche erklärte, der Mann habe offenbar Vertreter der Regierung töten wollen. Er sei Gast des Hotels gewesen, zuvor sei er aus Kalifornien nach Washington gereist. Zum Motiv des Mannes gibt es bisher keine offiziellen Angaben.
    Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.