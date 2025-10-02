Der Katastrophenschutz teilte mit, Drohnen mit Wärmebildkameras hätten keine Lebenszeichen feststellen können. Den Angaben zufolge werden noch etwa 60 Schüler vermisst. Das dreistöckige Gebäude der Koranschule in der Stadt Sidoarjo in der Provinz Ost-Java war am Montag infolge von Betonarbeiten eingestürzt. Bisher wurden fünf Menschen tot geborgen. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt.
Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich zahlreiche Menschen zum Nachmittagsgebet in der Schule.
