Nach Erdrutsch in Südchina werden 21 Menschen vermisst. (Xinhua/IMAGO/Liu Xu)

Laut Medienberichten suchen Rettungskräfte und das Miltitär in der südwestlichen Provinz Guizhou allein in einem Dorf nach 19 Personen, in einer anderen Ortschaft sind zwei Menschen eingeschlossen.

Aufgrund des Klimawandels kommt es in China vermehrt zu längeren Hitzeperioden und Unwettern.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.