Der türkische Präsident Erdogan wird nach seiner Wiederwahl im Parlament in Ankara vereidigt. (picture alliance / AA / Evrim Aydin)

Er legte im Parlament in Ankara seinen Amtseid ab. Anschließend bekam der 69-Jährige seine Ernennungsurkunde. Am Abend soll das neue Kabinett vorgestellt werden. Erdogan hatte sich am vergangenen Sonntag in der Stichwahl mit gut 52 Prozent der Stimmen gegen den Kandidaten der Opposition, Kilicdaroglu, durchgesetzt. Er regiert in der Türkei bereits seit 20 Jahren, seit 2014 ist er Präsident.

Die Wahlen galten aufgrund der Kontrolle von Medien und staatlicher Ressourcen durch Erdogan und seine Regierungspartei AKP als unfair.

