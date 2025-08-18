WM in Ägypten

Die deutschen U19-Handballer sind Weltmeister. (Sasa Pahic Szabo / kolektiff / kol / Sasa Pahic Szabo / kolektiff)

Nach der regulären Spielzeit hatte es 27:27 gestanden, nach der ersten Verlängerung 31:31, vor dem Shootout vom Punkt 36:36. Insgesamt standen beide Teams über 80 Minuten auf dem Feld. 90 Sekunden vor Ende der zweiten Verlängerung hatte Spanien bei einer Drei-Tore-Führung wie der sichere Sieger ausgesehen. Dann rettete Rasmus Ankermann die deutsche Mannschaft ins Siebenmeterwerfen. Die Torhüter Finn Knaack und Anel Durmic sorgten schließlich für die Entscheidung. Nachdem Knaack bereits zwei Siebenmeter entschärft hatte, hielt Durmic den dritten.

Bronze ging in Kairo an die Dänen, die sich im Spiel um Platz drei 33:31 (14:13) gegen Schweden durchsetzen. Deutschland ist nach Frankreich, Spanien und Dänemark die vierte Nation, die im Männer-Handball sowohl bei den A-Nationalmannschaften als auch bei U19 und U17 WM-Gold gewinnen konnte.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.