London
Nach Spionage-Urteil: diplomatische Verstimmungen zwischen China und Großbritannien

Nach dem Urteil in einem Londoner Spionage-Prozess kommt es zu diplomatischen Verstimmungen zwischen China und Großbritannien.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Ein Geschworenengericht hatte gestern zwei Männer wegen Unterstützung eines ausländischen Geheimdienstes für schuldig befunden. Die chinesisch-britischen Doppelstaatler sollen mit polizeilichen Methoden Demokratie-Aktivisten aus Hongkong nachgestellt haben. Bei einem der Verurteilten handelt es sich um einen früheren Polizisten aus Hongkong. Das Strafmaß steht noch aus.
    Die chinesische Botschaft in London sprach mit Blick auf die Gerichtsentscheidung von einem politischen Schritt. In einer Mitteilung wurde Großbritannien vorgeworfen, -Zitat- anti-chinesische Elemente zu ermutigen, die sich im Vereinigten Königreich versteckten und Hongkong destabilisieren wollten. Das britische Außenministerium bestellte den chinesischen Botschafter ein.
    Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.