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Ein Geschworenengericht hatte gestern zwei Männer wegen Unterstützung eines ausländischen Geheimdienstes für schuldig befunden. Die chinesisch-britischen Doppelstaatler sollen mit polizeilichen Methoden Demokratie-Aktivisten aus Hongkong nachgestellt haben. Bei einem der Verurteilten handelt es sich um einen früheren Polizisten aus Hongkong. Das Strafmaß steht noch aus.

Die chinesische Botschaft in London sprach mit Blick auf die Gerichtsentscheidung von einem politischen Schritt. In einer Mitteilung wurde Großbritannien vorgeworfen, -Zitat- anti-chinesische Elemente zu ermutigen, die sich im Vereinigten Königreich versteckten und Hongkong destabilisieren wollten. Das britische Außenministerium bestellte den chinesischen Botschafter ein.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.