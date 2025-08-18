Kommunalpolitik

Keiner der fünf Kandidaten konnte die absolute Mehrheit erreichen, sodass es zur Stichwahl kommt, wie die Gemeinde mitteilte. Die meisten Stimmen der rund 1.100 Wahlberechtigten konnte die Einzelbewerberin, die gebürtige Insulanerin Marjatta Mißmahl, auf sich vereinen. Auf Platz zwei kam Sven Janisch. Janisch war von CDU, SPD und Grünen über eine Annonce gefunden worden. Er ist bislang Kämmerer einer Stadtverwaltung auf dem Festland. Fast 600 Menschen hatten sich auf die Ausschreibung beworben. - Deutschlandweit haben Kommunen inzwischen immer wieder Schwierigkeiten, Kandidaten für politische Ämter zu finden.
