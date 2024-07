"Letzte Generation"

Nach Störaktion: Flugbetrieb in Frankfurt wieder aufgenommen

Am Flughafen in Frankfurt am Main ist der Flugverkehr nach einer Störaktion von Klimaaktivisten wieder aufgenommen worden. Ein Sprecher des Flughafenbetreibers teilte mit, alle Start- und Landebahnen seien wieder in Betrieb. Man rufe Passagiere aber weiterhin dazu auf, den Status ihrer Flüge vorab bei den Fluggesellschaften zu prüfen.

