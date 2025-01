Katastrophenhilfe

Auch in der Umgebung von Belfast, der Hauptstadt Nordirdlands, stürzten durch Sturm "Eowyn" Dächer ein. (AFP / PAUL FAITH)

Wie die Europäische Kommission in Brüssel mitteilte, werden 13 Generatoren aus einer gemeinsamen europäischen Reserve für Notfälle nach Irland gebracht. Dänemark stellt demnach vier weitere Generatoren bereit.

In Irland sind nach dem Sturm am vergangenen Freitag immer noch mehr als 200.000 Haushalte ohne Strom. Auch in Schottland gibt es zahlreiche Stromausfälle. "Eowyn" war mit Rekord-Windgeschwindigkeiten von bis zu 183 Stundenkilometern über die Britischen Inseln hinweggefegt. Ein Mensch kam ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.