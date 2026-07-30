Krieg am Golf

Ein US-Kampjet beim Start von einem Flugzeugträger (Archivbild zur Illustration des Themas) (dpa / picture alliance / Anadolu )

Nach mehreren Tagen ohne gegenseitige Attacken teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit, es handele sich um eine entschlossene Reaktion auf den zuvor erfolgten iranischen Angriff. In der Nacht auf Mittwoch hatten die Revolutionsgarden einen amerikanischen Stützpunkt in Jordanien mit ballistischen Raketen attackiert. Dieser war zwar auch schon in den vergangenen Wochen Ziel iranischer Angriffe. Anders als bislang erfolgte der Beschuss aber nicht als Reaktion auf vorherige Angriffswellen der USA, sondern nach einer mehrtägigen, gegenseitigen Gefechtspause. Centcom hatte daraufhin von einem "Überraschungsangriff" gesprochen.

Präsident Trump drohte dem Regime in Teheran daraufhin mit harten Vergeltungsangriffen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.