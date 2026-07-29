Krieg am Golf

Eine von iranischem Gebiet abgeschossene Rakete. (Archivbild zur Illustration des Themas) (picture-alliance / dpa / Iranian Defense Ministry / Vahid Reza Alaei)

Nach mehreren Tagen ohne gegenseitige Attacken teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit, dass die Revolutionsgarden einen "Überraschungsangriff" auf im Nahen Osten stationierte amerikanische Einheiten mit ballistischen Raketen versucht hätten. Allerdings seien alle iranischen Geschosse erfolgreich abgefangen worden. Die Revolutionsgarden bestätigten Angriffe auf einen Stützpunkt in Jordanien. Dieser war zwar auch schon in den vergangenen Wochen Ziel iranischer Attacken, allerdings waren diese stets erst als Reaktion auf vorherige Angriffswellen des US-Militärs erfolgt.

Weiter teilten die Revolutionsgarden mit, sie hätten in der Straße von Hormus drei Öltanker an der Durchfahrt gehindert. Die Schiffe seien getroffen und zum Halten gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.