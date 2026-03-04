Ostseeinsel
Nach Tauwetter: Größter Abbruch an Rügener Kreideküste seit Jahren

Auf der Ostseeinsel Rügen ist nach langem Frost und Tauwetter ein großes Stück der Kreideküste abgebrochen. Mit 9.000 Kubikmetern sei das der größte Abbruch der letzten 15 Jahre, sagte der Leiter des Nationalparks Jasmund, Stodian.

    Buchen sind am 23.06.2016 in den zum UNESCO-Welterbe gehörenden Buchenwäldern an den Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund bei Sassnitz auf der Insel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen.
    Kreidefelsen auf Rügen (Archivbild) (picture alliance / Stefan Sauer)
    Der strengere Winter mit langanhaltendem Frost habe den Abbruch am zurückliegenden Wochenende etwa einen Kilometer nördlich von Sassnitz begünstigt, erklärte Stodian. Zunächst hatte die "Ostsee-Zeitung" berichtet.
    Bis zu 58 Meter von der Wand entfernt sei das Material in die Ostsee geschüttet worden. Die Abbrüche sind laut Nationalparksleiter Stodian vollkommen normal. Er sagte: "Seit Jahrtausenden formen solche Prozesse unsere Küste."
    Zahlreiche Schilder weisen nun auf die Risiken an der Steilküste hin.
    Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.