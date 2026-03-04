Ostseeinsel

Der strengere Winter mit langanhaltendem Frost habe den Abbruch am zurückliegenden Wochenende etwa einen Kilometer nördlich von Sassnitz begünstigt, erklärte Stodian. Zunächst hatte die "Ostsee-Zeitung" berichtet.
Bis zu 58 Meter von der Wand entfernt sei das Material in die Ostsee geschüttet worden. Die Abbrüche sind laut Nationalparksleiter Stodian vollkommen normal. Er sagte: "Seit Jahrtausenden formen solche Prozesse unsere Küste."
Zahlreiche Schilder weisen nun auf die Risiken an der Steilküste hin.
