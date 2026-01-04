Griechenland

Internationaler Flughafen Athen-Eleftherios Venizelos (Archivbild) (picture alliance / Schoening)

Die Fluglotsen nutzten alternative Frequenzen und können nun wieder erste Verbindungen abwickeln, sagte der Präsident des Verbands der Fluglotsen, Psarros, dem TV-Sender ERTNews. Wann der Betrieb wieder vollständig normal laufen wird, konnte er nicht sagen. Eine Cyberattacke schloss Psarros aber aus. Er kritisierte vielmehr den Zustand der Kommunikationssysteme, die uralt seien. Wegen der Störung hatten sich die Lotsen nicht untereinander abstimmen können. Daher waren Flüge im griechischen Luftraum nicht möglich.

