Ein Braunbär (Unsplash / Zdenek Machacek Hztya)

Die Naturschutzbehörde teilte mit, dass die Tiere gezählt werden sollen. Die bisherige Schätzung geht von gut 1.000 bis 1.275 Bären im Jahr 2022 aus. Neuere Zahlen gibt es nicht. Rund 10.000 Helfer sollen geschult werden und eine Ausrüstung zum Sammeln von Proben bekommen. Die Ergebnisse der Zählung sollen in einem Jahr vorliegen.

Im vorigen Oktober starb ein Pilzsammler nach einer Bärenbegegnung. Im März wurde ein 59-Jähriger bei der Stadt Detva mit Kopfverletzungen tot in einem Waldstück aufgefunden. Im Mai attackierte ein Bär einen Arbeiter auf einem Firmengelände. Die Regierung in Bratislava hatte im Frühjahr eine Notlage ausgerufen und rund 350 Bären zum Abschuss freigegeben.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.