Taylor Swift hat ihre Tour in London fortgesetzt. (Archivbild)

Die 34-Jährige spielte am Donnerstag Abend vor rund 90.000 Fans im ausverkauften Wembley-Stadion in London. Als Überraschungsgast holte sie den Musiker Ed Sheeran auf die Bühne. Zur Terrorwarnung in Österreich äußerte sich Swift nicht. Dort waren vergangene Woche drei Auftritte abgesagt worden, weil Islamisten einen Anschlag geplant haben sollen. Der 19 Jahre alte Hauptverdächtige hat sein ursprüngliches Geständnis widerrufen, neben ihm wurden auch zwei weitere Männer festgenommen. In London galten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.