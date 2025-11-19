Ein Ehepaar und ihre zwei Kinder starben in Istanbul wahrscheinlich durch eine Lebensmittelvergiftung. (picture alliance / dpa / Ahmed Deeb)

In dem Papier der türkischen Gerichtsmedizin wird laut dem staatlichen Sender TRT eine chemische Vergiftung als mutmaßliche Ursache angenommen. Dagegen werde die Wahrscheinlichkeit des anderen in den vergangenen Tagen erwogenen Szenarios einer Lebensmittelvergiftung als gering eingestuft. Gleichwohl handele es sich noch nicht um ein abschließendes Dokument, die Untersuchungen seien noch nicht beendet. Die vierköpfige Familie war nach ihrem Aufenthalt in einem Hotel gestorben. Berichten zufolge wurden dort Chemikalien bei der Bekämpfung von Ungeziefer verwendet. Die Stoffe sollen nun weiter untersucht werden.

