Biathlon
Nach Tod von Bakken: Sprint in Oberhof ohne Startnummer Eins

Zu Ehren des verstorbenen norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken wird beim Sprint der Männer in Oberhof die Startnummer Eins nicht vergeben. Das teilte die Internationale Biathlon-Union mit. Außerdem soll es vor dem Sprint eine Minute lang Applaus für Bakken geben.

    Norwegens Sivert Guttorm Bakken in einer Schwarzweiß-Aufnahme beim Männer-Staffelrennen 2022
    Sivert Guttorm Bakken im Jahr 2022 (Vesa Moilanen / Lehtikuva / dpa / Vesa Moilanen)
    Damit wolle man seine Leistungen und seinen Beitrag zum Biathlon würdigen und "einem Athleten und Menschen Tribut zu zollen, der für seine positive Art sehr geschätzt wurde", hieß es von der IBU weiter.
    Bakken war kurz vor Weihnachten tot in seinem Hotelzimmer in Lavazè in Südtirol aufgefunden worden. Laut der Anwaltskanzlei der Familie werden Ergebnisse zur Todesursache spätestens im März erwartet. Bakken wurde 27 Jahre alt.
    Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.