Damit wolle man seine Leistungen und seinen Beitrag zum Biathlon würdigen und "einem Athleten und Menschen Tribut zu zollen, der für seine positive Art sehr geschätzt wurde", hieß es von der IBU weiter.
Bakken war kurz vor Weihnachten tot in seinem Hotelzimmer in Lavazè in Südtirol aufgefunden worden. Laut der Anwaltskanzlei der Familie werden Ergebnisse zur Todesursache spätestens im März erwartet. Bakken wurde 27 Jahre alt.
