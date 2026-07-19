Weitere US-Soldaten im Iran-Krieg getötet. (dpa | Ameer Al Mohammedaw)

Es handele sich um Vergeltungsmaßnahmen für den Tod von zwei US-Soldaten in Jordanien, teilte das Regionalkommando Centcom mit. Diese seien am Freitag ums Leben gekommen, als sich die Streitkräfte gegen iranische Raketen- und Drohnenangriffe verteidigten. Verteidigungsminister Hegseth schrieb auf der Plattform X, ihr Opfer stärke nur die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten im Kampf gegen den Iran. Durch die weiteren Todesopfer steigt die Zahl der seit Februar im Iran-Krieg gefallenen US-Soldaten auf 16.

Die iranische Seite bestätigte die neusten US-Angriffe. Aus der Provinz Hormosgan im Süden des Irans meldete die Nachrichtenagentur Mehr mehrere Explosionen. Über das Ausmaß der Schäden ist noch nichts bekannt.

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Chamenei, kündigte unterdessen das Rahmenabkommen mit den USA auf. Dieses sei völlig wertlos und unglaubwürdig, heißt es in einer schriftlichen Erklärung. Die USA hätten ihre Zusagen wiederholt gebrochen. Teheran werde sich nun auch nicht mehr daran halten.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.