Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Der Jugendliche war wegen versuchten Mordes und sowie Waffenbesitzes angeklagt gewesen. Die Behörden hatten den 15-Jährigen in der Nähe des Tatorts festgenommen. Später wurden fünf weitere Personen in Gewahrsam genommen. Wer den Angriff angeordnet hat oder warum, ist weiterhin unklar.
Der konservative Präsidentschaftskandidat Uribe war im Juni bei einem Wahlkampfauftritt von zwei Kugeln im Kopf getroffen worden. Mitte August erlag er seinen Verletzungen.
