Kolumbien
Nach tödlichen Schüssen auf Präsidentschaftskandidat Uribe - Täter zu sieben Jahren Jugendhaft verurteilt

Nach den tödlichen Schüssen auf den kolumbianischen Präsidentschaftskandidaten Uribe ist der 15-jährige Täter zu sieben Jahren Haft in einer Jugendstrafanstalt verurteilt worden.

    Das Bild zeigt Miguel Uribe mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Er trägt einen Anzug und eine Brille.
    Der bei einem Attentat getötete kolumbianische Politiker Miguel Uribe (hier im Mai 2025) (AFP / RAUL ARBOLEDA)
    Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Der Jugendliche war wegen versuchten Mordes und sowie Waffenbesitzes angeklagt gewesen. Die Behörden hatten den 15-Jährigen in der Nähe des Tatorts festgenommen. Später wurden fünf weitere Personen in Gewahrsam genommen. Wer den Angriff angeordnet hat oder warum, ist weiterhin unklar.
    Der konservative Präsidentschaftskandidat Uribe war im Juni bei einem Wahlkampfauftritt von zwei Kugeln im Kopf getroffen worden. Mitte August erlag er seinen Verletzungen.
