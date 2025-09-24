Die US-Regierung will die Öl- und Gasförderung massiv ausweiten. (picture alliance / AA / Tayfun Coskun)

Der Klimawandel sei weltweit spürbar, heißt es in einer Erklärung der sogenannten "High Ambition Coalition". Gemeinsam könne die Welt diese globale Krise aber bewältigen und Millionen von Leben retten. In einer Rede bei der UNO-Generaldebatte hatte Trump gestern die Vereinten Nationen und deren Bemühungen für den Klimaschutz angegriffen. Die Erkenntnisse zum menschengemachten Klimawandel nannte er einen "Scherz", den sich "böse Menschen" ausgedacht hätten.

Die "High Ambition Coalition" hob hervor, die Wissenschaft sei sich einig, dass die Welt an die Grenzen der Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel stoße. Alle Länder müssten jetzt ihre nachgeschärften nationalen Klimapläne zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Klimaschutzabkommen vorlegen.

Trump bestreitet seit Jahren den menschengemachten Klimawandel und will die Öl- und Gasförderung in den USA massiv ausweiten.

