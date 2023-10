Heftiger Regen hat zu Überschwemmungen in New York geführt. (dpa / Jake Offenhartz)

Wie die Zeitung "New York Times" berichtet, konnten bereits gestern die meisten Linien der Metro wieder benutzt werden. Auch der Betrieb an den Flughäfen der Stadt lief demnach wieder nach Plan. Gouverneurin Hochul hatte am Freitag den Notstand ausgerufen, nachdem starker Regen zahlreiche Metrosstationen und Straßen überflutet hatte. Der Klimawandel mache solche Wetterereignisse zu einer neuen Normalität, erklärte Hochul. New York müsse seine Infrastruktur verbessern, um für künftige Wetternotlagen dieser Art gerüstet zu sein.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.