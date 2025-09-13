Dem Schritt waren tagelange gewaltsame Proteste mit mindestens 50 Toten vorausgegangen. Kurz vor der Parlamentsauflösung war die frühere Verfassungsrichterin Sushila Karki zur Interims-Ministerpräsidentin des Landes ernannt worden. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der Regierung des Himalaya-Staates.
Karkis Vorgänger Oli war am Dienstag angesichts des gewaltsamen Vorgehens der Polizei gegen Demonstranten zurückgetreten. Auslöser der Proteste war die vorübergehende Blockade von Onlinenetzwerken durch die Regierung.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.