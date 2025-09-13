Südasien
Nach Unruhen in Nepal: Frühere Oberste Richterin ist neue Regierungschefin - Parlament aufgelöst

In Nepal hat Präsident Ramchandra Paudel das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 5. März angesetzt.

    Staatschef Ram Chandra Poudel und die neue Interimsregierungschefin Sushila Karki (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Sunil Sharma)
    Dem Schritt waren tagelange gewaltsame Proteste mit mindestens 50 Toten vorausgegangen. Kurz vor der Parlamentsauflösung war die frühere Verfassungsrichterin Sushila Karki zur Interims-Ministerpräsidentin des Landes ernannt worden. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der Regierung des Himalaya-Staates.
    Karkis Vorgänger Oli war am Dienstag angesichts des gewaltsamen Vorgehens der Polizei gegen Demonstranten zurückgetreten. Auslöser der Proteste war die vorübergehende Blockade von Onlinenetzwerken durch die Regierung.
