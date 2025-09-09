In Kathmandu waren gestern bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften 19 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Medienberichten zufolge schossen Polizisten mit scharfer Munition auf Demonstranten, als diese versuchten das Parlamentsgebäude zu stürmen.
Auslöser der Proteste vorwiegend junger Menschen war die Entscheidung der Regierung, die meisten Social-Media-Plattformen in Nepal zu sperren. Die Regierung hat die Sperrung inzwischen aufgehoben. Dennoch gingen in Nepal auch heute wieder Tausende Menschen auf die Straße. Agenturberichten zufolge zündeten Demonstranten die Wohnhäuser von mehreren Politikern an.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.