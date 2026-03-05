Polizisten schließen eine Wahlurne am Ende der Stimmabgabe während der Parlamentswahlen in Kathmandu, Nepal. (Niranjan Shrestha / AP / dpa / Niranjan Shrestha)

Die Stimmlokale schlossen um 12.15 unserer Zeit. Wahlberechtigt waren knapp 19 Millionen Menschen. Die Abstimmung in dem Himalaya-Staat verlief friedlich. Ergebnisse soll es erst in einigen Tagen geben, da sich viele der Stimmlokale in abgelegenen Himalaya-Regionen befinden.

Die Wahl fand rund ein halbes Jahr nach Massenprotesten statt, die zum Rücktritt des damaligen Regierungschefs Shamra Oli und zur Auflösung des Parlaments geführt hatten. Seitdem gab es eine Übergangsregierung.

Vor allem junge Menschen hatten im vergangenen Herbst gegen Korruption, Zensur und Vetternwirtschaft protestiert. Die Demonstrationen wurden von der Polizei gewaltsam niedergeschlagen; es gab mehr als 70 Tote.

