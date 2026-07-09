Die USA griffen den Iran erneut an. (AFP / -)

In Bahrain und Jordanien ertönten Warnsirenen, meldeten örtliche Behörden. Die jordanischen Streitkräfte schossen nach eigenen Angaben acht Raketen ab. Im Iran meldete die Nachrichtenagentur Fars mehrere Explosionen in der Provinz Buschehr. Demnach soll auch nahe eines Atomkraftwerks ein Geschoss eingeschlagen sein. Die US-Seite äußerte sich zu den neusten Angriffen bislang nicht.

Die USA hatten in der Nacht entlang der iranischen Küste rund 90 militärische Ziele attackiert, unter anderem Luftabwehrsysteme, Küstenüberwachungsanlagen sowie Raketen- und Drohnenlager. Nach Angaben aus dem ⁠Iran wurde dabei auch eine strategisch wichtige Eisenbahnbrücke im Norden des Landes getroffen, eine Verbindung im Handel mit China und Russland.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.