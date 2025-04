Börse

Nach US-Zöllen: DAX bricht um zehn Prozent ein

Als Reaktion auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump sind an den Aktienbörsen die Kurse massiv eingebrochen. Der Deutsche Aktienindex Dax verzeichnete zum Handelsbeginn ein Minus von rund zehn Prozent und verlor zwischenzeitlich mehr als 2.000 Punkte. An der japanischen Leitbörse in Tokio fiel der Nikkei-Index zeitweise um mehr als acht Prozent.