Der Dax bricht um zehn Prozent ein. (Arne Dedert/dpa)

Der Index der 40 größten börsennotierten Unternehmen verlor zwischenzeitlich mehr als 2.000 Punkte. Schon vergangene Woche war der Dax kräftig eingebrochen, sodass sich ein mehr als acht Prozent großes Wochenminus anhäufte. Das Börsenbarometer verbuchte damit seinen größten Wochenverlust seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Frühjahr 2022. Im Laufe des heutigen Vormittags erholte sich der Dax-Kurs zum Teil etwas.

Auch an anderen Börsen gabe es deutliche Einbrüche. In der japanischen Leitbörse in Tokio fiel der Nikkei-Index zeitweise um mehr als acht Prozent. In Hongkong ging der Hang Seng Index um zwölf Prozent zurück. Auch die Börsen in London, Shanghai, Seoul und Sydney verzeichneten deutliche Verluste. Aus Sorge vor einer weltweiten Rezession gab auch der Ölpreis weiter nach. Der Referenzwert für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent lag zuletzt bei knapp 63 US-Dollar. Der Preis ist damit in den letzten fünf Handelstagen um fast 15 Prozent gesunken.

Blick auf die Wall Street am Nachmittag: "Panic Monday"?

Mit Spannung wird die Eröffnung der New Yorker Wall Street am Nachmittag um 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit erwartet. In den USA blicken viele Arbeiter sorgenvoll auf ihre Ersparnisse für ihre Rente, die im Vergleich zu Deutschland stärker von Aktien abhängt. Viele nutzen die Möglichkeit, in eine Art betriebliche Altersvorsorge einzuzahlen, wobei sie ausgewählte Fonds besparen und einen Zuschuss von ihrem Arbeitgeber erhalten. Angesichts der Kurseinbrüche an den Börsen sprechen einige Experten von einem "Panic Monday".

Im Zollkonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union zeichnet sich bislang keine Entspannung ab. US-Präsident Trump signalisierte zwar Gesprächsbereitschaft unter bestimmten Bedingungen. US-Handelsminister Lutnick hatte zuvor aber angekündigt, dass die US-Regierung ihren harten Kurs mit hohen Einfuhrgebühren auf Waren aus fast allen Staaten der Erde durchziehen wolle.

EU berät über Reaktionen

Die Handelsminister der EU-Staaten kommen heute in Luxemburg zu Beratungen über den Zollkonflikt zusammen. Bei dem Treffen soll es um die Frage gehen, mit welcher Strategie US-Präsident Trump zu einer Rücknahme der Sonderzölle in Höhe von 20 Prozent bewegt werden könnte.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.