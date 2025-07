Bayerns Jamal Musiala hat sich im Viertelfinale der Club-WM gegen Paris Saint-Germain schwer verletzt. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Goldberg)

Der Bayern-Spieler prallte mit PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma zusammen und verdrehte sich dabei unglücklich den Fuß. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur besteht der Verdacht auf einen Knochenbruch.

Die Führung für die Franzosen erzielte Désiré Doué erzielte in der 78. Minute. Sie retteten den Erfolg nach zwei Roten Karten für Verteidiger Willian Pacho (81.) und Lucas Hernandez (90.+2) in der Schlussphase mit neun Spielern über die Zeit. Ousmane Dembélé (90.+6) gelang am Ende sogar noch der zweite Treffer für PSG.

Bayern München verdiente bei dem neuen Turnier-Format des Weltfußballverbandes FIFA knapp 60 Millionen Euro Preisgeld. An der Club-WM nehmen insgesamt 32 Teams teil.

