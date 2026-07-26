Die Vorhersage:
Nachts bewölkt, im Norden zeitweise Schauer und Gewitter, im Süden nur einzelne Niederschläge. Tiefstwerte 20 bis 12 Grad. Morgen nach vorübergehender Aufheiterung zunehmende Quellbewölkung mit einzelnen Schauern. Temperaturen in der Nordosthälfte 19 bis 24, in der Südwesthälfte 24 bis 29 Grad.
Nachts bewölkt, im Norden zeitweise Schauer und Gewitter, im Süden nur einzelne Niederschläge. Tiefstwerte 20 bis 12 Grad. Morgen nach vorübergehender Aufheiterung zunehmende Quellbewölkung mit einzelnen Schauern. Temperaturen in der Nordosthälfte 19 bis 24, in der Südwesthälfte 24 bis 29 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Norden und Nordosten durchziehende Wolkenfelder mit etwas Regen. Sonst viel Sonne. 21 bis 33 Grad.
Am Dienstag im Norden und Nordosten durchziehende Wolkenfelder mit etwas Regen. Sonst viel Sonne. 21 bis 33 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.