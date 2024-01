Der Ort Grindavik südwestlich von Reykjavik in Island ist unmittelbar vom Vulkanausbruch gefährdet. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Auf Luftaufnahmen des Senders RUV war zu sehen, wie durch die glühende Masse Häuser am Ortsrand in Brand gerieten. Die rund 3.800 Einwohner waren bereits in der Nacht auf Sonntag in Sicherheit gebracht worden. Islands Regierungschefin Jakobsdottir sprach von einem schwarzen Tag für Island. Sie sagte den Menschen von Grindavik Unterstützung zu.

Grindavik war schon vom letzten Vulkanausbruch Mitte Dezember betroffen - damals nicht durch Lava, sondern durch die Erdstöße. Die Bevölkerung hatte erst kurz vor Weihnachten zurückkehren dürfen. Der Ort liegt rund 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavik.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.