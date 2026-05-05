Wie das US-Unternehmen mitteilte, soll ab Juni eine neue KI-gestützte Software das Alter von Nutzern überprüfen. Damit werde unter anderem sichergestellt, dass Kinder unter 13 Jahren von Plattformen wie Instagram oder Facebook ausgeschlossen werden. Die Software soll Meta zufolge gepostete Bilder, Kommentare und Videos analysieren. In den USA, Kanada und Australien wird sie bereits eingesetzt.
Meta reagiert damit auf die wachsende Kritik an seinem Umgang mit Jugendschutz. Die EU-Kommission hatte dem Unternehmen vergangene Woche wegen mangelhafter Alterskontrollen eine Milliardenstrafe angedroht.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.