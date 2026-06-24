Präsidentschaftswahl in Kolumbien

Diese solle sich demokratisch, wachsam und konstruktiv gegen die Politik des rechtsgerichteten Wahlsiegers de la Espriella richten, erklärte der linke Politiker. Cepeda und der scheidende Präsident Petro hatten zunächst eine Nachzählung der Stimmen gefordert. Eine Beobachtergruppe der EU bewertete die Stimmauszählung als transparent. Cepeda räumte seine Wahlniederlage mittlerweile ein. Der Wahlsieger und Politikneuling de la Espriella war im Wahlkampf unter anderem von US-Präsident Trump unterstützt worden.
Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.