Bewohner kehren zurück nach Jasper. (dpa / AP / Amber Bracken)

Bürgermeister Ireland teilte mit, der Wiederaufbau werde langwierig und schwierig. Die Behörden haben eine Anlaufstelle für die Rückkehrer eingerichtet , die bei allen praktischen Fragen helfen soll.

Die Brände in der Region wurden vor drei Wochen durch Blitzeinschläge ausgelöst und sind weiterhin nicht gelöscht. Den Behörden zufolge werden die Löscharbeiten derzeit durch Regen zwar erleichtert, dürften aber noch Monate dauern. In Jasper wurden nach dem Ausbruch der Brände 25.000 Einwohner und Touristen in Sicherheit gebracht. Rund ein Drittel von mehr als 1.100 Gebäuden wurde zerstört.

