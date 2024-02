Die Wahl O'Neills könnte eine historische Wende in der früheren Bürgerkriegsregion einleiten. Die britische Provinz wird erstmals von einem Sinn-Fein-Mitglied geführt. Die katholisch-republikanische Partei fordert seit Langem eine Vereinigung des zu Großbritannien gehörenden Landesteils mit dem EU-Mitglied Irland.

Möglich wurde die Kabinettsbildung durch die Rückkehr der größten unionistischen Partei DUP in die Regierung. Die DUP, die sich - anders als Sinn Fein - für einen Verbleib Nordirlands im Vereinigten Königreich einsetzt, hatte die politische Zusammenarbeit vor zwei Jahren aufgekündigt. Grund war ihre Ablehnung der Brexit-Sonderregeln für Nordirland. Kürzlich konnte die DUP jedoch einen Kompromiss mit der Regierung in London erzielen.

Die Einigung sieht unter anderem vor, dass Waren, die von England, Wales oder Schottland aus nach Nordirland gehen, nicht mehr kontrolliert werden. Sporadische Kontrollen hatte es gegeben. So sollte verhindert werden, dass Güter aus Großbritannien über Nordirland in die Republik Irland und damit in den Europäischen Binnenmarkt gelangen, die nicht den europäischen Standards entsprechen. Dieses Problem soll nun behoben sein. Das war den Unionisten besonders wichtig, erklärte der ARD-Korrespondent in London, Christoph Prössl, im Deutschlandfunk.