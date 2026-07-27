Regierungsumbildung

Die sächsische CDU-Politikerin Schenderlein verlässt das Amt nach 14 Monaten. Sie wird parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. In den ostdeutschen CDU-Landesverbänden führte ihre Abberufung zu Unmut.
Wer Schenderlein nachfolgt, ist noch unklar. Medienberichte, die die frühere Fußball-Nationalspielerin Nadine Keßler nannten, wurden nicht bestätigt.
Der Vorstandschef des Deutschen Olympischen Sportbundes, Fricke, sagte, die Nachricht komme zu diesem Zeitpunkt unerwartet. Es müsse so schnell wie möglich eine Neubesetzung gefunden werden.
Das Staatsministerium für Sport war mit Antritt der Bundesregierung eingerichtet worden.
Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.