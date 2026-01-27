Fußball-Bundesliga
Nachholspiele: St. Pauli holt Punkt gegen Leipzig, Bremen unterliegt Hoffenheim

In der Fußball-Bundesliga hat es zwei Nachholspiele gegeben. St. Pauli holte durch den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit zum 1:1 einen Punkt gegen Leipzig. Bremen unterlag trotz langer Überzahl gegen Hoffenheim 0:2.

    Ein Fußballspieler von RB Leipzig schießt den Ball, ein Gegenspieler versucht abzuwehren.
    Yan Diomande erzielte einen Treffer für RB Leipzig gegen den FC St. Pauli. (IMAGO / DeFodi Images / IMAGO / Thor Wegner / DeFodi Images)
    Beide Spiele waren Mitte Januar wegen eines Wintersturms in Norddeutschland abgesagt worden.
    St. Pauli konnte durch das Unentschieden den letzten Platz verlassen und liegt nun einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Leipzig ist Vierter.
    Hoffenheim festigte durch den Sieg den dritten Platz. Dabei sah Mittelfeldspieler Wouter Burger kurz nach der Halbzeitpause wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte. Bremen ist 15. der Tabelle und wartet seit neun Spielen auf einen Sieg.
    Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.