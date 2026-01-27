Fußball-Bundesliga

Beide Spiele waren Mitte Januar wegen eines Wintersturms in Norddeutschland abgesagt worden.
St. Pauli konnte durch das Unentschieden den letzten Platz verlassen und liegt nun einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Leipzig ist Vierter.
Hoffenheim festigte durch den Sieg den dritten Platz. Dabei sah Mittelfeldspieler Wouter Burger kurz nach der Halbzeitpause wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte. Bremen ist 15. der Tabelle und wartet seit neun Spielen auf einen Sieg.
Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.